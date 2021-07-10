В Дубае открыли самый глубокий бассейн в мире (фото, видео)

В столице Объединенных Арабских Эмиратов - Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга.

Об этом сообщает CNN.

Его глубина составляет 60 метров. В него помещается 14 миллионов литров воды.

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Рекорд официально зарегистрирован Книгой рекордов Гинесса, прошлого рекордсмена из Польши бассейн в Дубае обошел на 15 метров.

Температура воды поддерживается около 30 градусов по Цельсию. Бассейн также используется как подводная киностудия.

Особенностью аттракциона является подводный "затонувший" город, с улицами и квартирами. Здесь можно даже поиграть в настольные игры.

Безопасность гарантируется видеонаблюдением - установлены 56 камер. А для чрезвычайных ситуаций оборудована барокамера на 12 человек.

Для того чтобы посетить самый глубокий бассейн в мире нужен пропуск, но сделать открытым для каждого его планируют в течение года. Поплавать в нем можно будет и самостоятельно - после обязательной экскурсии с гидом.

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