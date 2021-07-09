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С коронавирусом на вершине - в Дании построили самый большой песчаный замок в мире (видео)

С коронавирусом на вершине - в Дании построили самый большой песчаный замок в мире (видео)
01:27 Сегодня Телеграф

Почти пять тонн песка понадобилось, чтобы возвести песчаный замок высотой 21, 16 метров. В Дании побили предыдущий мировой рекорд. Их замок - на 3 метра выше немецкого. Рекорд зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса. 

Об этом сообщает  TheGuardian. 

Построили сооружение из песка, напоминающее пирамиду в городе Блохус. Чтобы конструкция выдержала - в составе 10% глины и клей.  Благодаря этому он должен продержаться до сильных морозов, предположительно до февраля 2022 года. 

 

Главным создателем стал голландец Уилфрек Стийгер. Ему помогали 30 признанных в мире скульпторов из песка. Замок отражает современное состояние мира - его венчает модель коронавируса. Также в конструкции использовали местные достопримечательности - пляжные домики, маяки, морских обитателей,  и виды спорта, популярные в прибрежном городе - виндсерфинг и кайтсерфинг. 

 

Ранее "Телеграф" писал, что музей миниатюр в Гамбурге поставил необычный мировой рекорд. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Рекорд, Дания, Коронавирус, Замок из песка.
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