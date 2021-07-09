С коронавирусом на вершине - в Дании построили самый большой песчаный замок в мире (видео)

Почти пять тонн песка понадобилось, чтобы возвести песчаный замок высотой 21, 16 метров. В Дании побили предыдущий мировой рекорд. Их замок - на 3 метра выше немецкого. Рекорд зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса.

Об этом сообщает TheGuardian.

Построили сооружение из песка, напоминающее пирамиду в городе Блохус. Чтобы конструкция выдержала - в составе 10% глины и клей. Благодаря этому он должен продержаться до сильных морозов, предположительно до февраля 2022 года.

Главным создателем стал голландец Уилфрек Стийгер. Ему помогали 30 признанных в мире скульпторов из песка. Замок отражает современное состояние мира - его венчает модель коронавируса. Также в конструкции использовали местные достопримечательности - пляжные домики, маяки, морских обитателей, и виды спорта, популярные в прибрежном городе - виндсерфинг и кайтсерфинг.

Ранее "Телеграф" писал, что музей миниатюр в Гамбурге поставил необычный мировой рекорд.