В Китае ветеринар стал жертвой опасной вирусной инфекции: что о ней известно

Китайский ветеринар умер от вируса Monkey B. Заразился он во время вскрытия животных.

Про это сообщает IndiaToday.

Смертельный случай произошел в мае 2021 года, по информации Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, анализы пациента показали альфа-герпесвирусную инфекцию.

Исследования, результаты которых сообщил ЦКЗ Китая, подтвердили, что это был именно Monkey В. Анализ контактов ветеринарного врача дальнейшего заражения не выявил.

С момента обнаружения вируса в 1932 году известно о 50 случаях заражения вирусом. 21 зараженный умер.

Как следует из названия, естественные носители вируса - обезьяны (макаки, шимпанзе и капуцины). Вирус также называют герпесом В. Передается он через слюну и жидкости обезьян.

Симптомы вируса Monkey B: жар, озноб, мышечная и головная боль, усталость. При развитии заболевания появляется отек головного и спинного мозга. В случае обострения - неврологические симптомы, повреждение мозга и смерть.

Лечения против вируса не существует, применяют общие противовирусные препараты. В случае укуса обезьяны медики рекомендуют немедленно обратиться в медучреждение.

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