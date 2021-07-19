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В Китае ветеринар стал жертвой опасной вирусной инфекции: что о ней известно

В Китае ветеринар стал жертвой опасной вирусной инфекции: что о ней известно
23:28 Пн, 19 Июль 2021 Телеграф Иллюстративное фото

Китайский ветеринар умер от вируса Monkey B. Заразился он во время вскрытия животных.

Про это сообщает IndiaToday.

Смертельный случай произошел в мае 2021 года, по информации Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, анализы пациента показали альфа-герпесвирусную инфекцию.

Исследования, результаты которых сообщил ЦКЗ Китая, подтвердили, что это был именно Monkey  В. Анализ контактов ветеринарного врача дальнейшего заражения не выявил.

С момента обнаружения вируса в 1932 году известно о 50 случаях заражения вирусом. 21 зараженный умер.

Как следует из названия, естественные носители вируса - обезьяны (макаки, шимпанзе и капуцины). Вирус также называют герпесом В. Передается он через слюну и жидкости обезьян. 

Симптомы вируса Monkey B: жар, озноб, мышечная и головная боль, усталость. При развитии заболевания появляется отек головного и спинного мозга. В случае обострения - неврологические симптомы, повреждение мозга и смерть. 

Лечения против вируса не существует, применяют общие противовирусные препараты. В случае укуса обезьяны медики рекомендуют немедленно обратиться в медучреждение. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине выздоровевших и госпитализированных больше, чем новых заболевших коронавирусом. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Китай, Вирус, Вирус герпеса, Monkey B.
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