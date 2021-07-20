Стреляют прямо под носом у россиян: Армения с Азербайджаном устроили новое обострение в Карабахе (фото)

В Карабахе в ночь на 20 июля произошло новое обострение.

По информации Минобороны Армении, которое цитируют Телеграмм-каналы, возле Ерасха на армяно-азербайджанской границе их соседи неоднократно стреляли из гранатометов. Неспокойно было и в Нахчыване, где около полуночи в результате обстрелов был ранен молодой офицер. Его госпитализировали с ранением в ногу.

Сообщается, что Армения стреляла в ответ, причем атаки происходили прямо под носом у российских миротворцев.

Так, в сообществе Armenian Military Portal выложили фотографию с местом, откуда азербайджанские войска нападают и обстреливают посты армян.

"Самое забавное, что бои идут не первый день, а в 500 метрах стоит российский опорный пункт, который там стоит, чтобы не допускать всего этого. Видимо, наш союзник реально пока не определился, чей он союзник", - пишут военные.

Ранее мы сообщали, что жители города Степанакерт (Ханкенди), находящегося на территории т.н. "Нагорно-Карабахской республики", вышли на акцию протеста с требованием отставки "президента" Араика Арутюняна.