В Карабахе начались масштабные протесты: что происходит в Степанакерте (видео)

Жители города Степанакерт (Ханкенди), находящегося на территории т.н. "Нагорно-Карабахской республики", вышли на акцию протеста с требованием отставки "президента" Араика Арутюняна.

Кадры из митингов обнародовали местные жители в Фейсбук.

Люди пришли к зданию "правительства", где начали скандировать "Арутюнян - предатель". Внутрь их не пустили силовики, оцепившие здание.

Телеграм-канал "Re:public of Artsakh" сообщает, что это наиболее массовый из протестов в городе за последнее время.

Также отмечается, что протестующим удалось поговорить с "государственным министром" Артаком Бегларяном и выдвинуть ему свои требования об отставке Арутюняна.

Как сообщалось ранее, в сентябре прошлого года в ходе нового витка войны за Нагорный Карабах, войска Азербайджана смогли вернуть под свой контроль ряд территорий, включая и расположенный неподалеку от Степанакерта город Шуша, который также называют "ключом к Карабаху".

Уже спустя пару дней было подписано соглашение о полном прекращении огня.

Сразу после этого по Армении прокатилась волна протестов, а премьер Никол Пашинян согласился на проведение досрочных выборов, которые были назначены на 20 июня.

После подсчета почти 100% голосов, стало известно, что партия Пашиняна все равно получила большинство в парламенте.