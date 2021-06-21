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В Карабахе начались масштабные протесты: что происходит в Степанакерте (видео)

В Карабахе начались масштабные протесты: что происходит в Степанакерте (видео)
Обновлено 20:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Жители города Степанакерт (Ханкенди), находящегося на территории т.н. "Нагорно-Карабахской республики", вышли на акцию протеста с требованием отставки "президента" Араика Арутюняна. 

Кадры из митингов обнародовали местные жители в Фейсбук. 

Люди пришли к зданию "правительства", где начали скандировать "Арутюнян - предатель". Внутрь их не пустили силовики, оцепившие здание. 

Телеграм-канал "Re:public of Artsakh" сообщает, что это наиболее массовый из протестов в городе за последнее время. 

Также отмечается, что протестующим удалось поговорить с "государственным министром" Артаком Бегларяном и выдвинуть ему свои требования об отставке Арутюняна. 

Как сообщалось ранее, в сентябре прошлого года в ходе нового витка войны за Нагорный Карабах, войска Азербайджана смогли вернуть под свой контроль ряд территорий, включая и расположенный неподалеку от Степанакерта город Шуша, который также называют "ключом к Карабаху".

Уже спустя пару дней было подписано соглашение о полном прекращении огня

Сразу после этого по Армении прокатилась волна протестов, а премьер Никол Пашинян согласился на проведение досрочных выборов, которые были назначены на 20 июня. 

После подсчета почти 100% голосов, стало известно, что партия Пашиняна все равно получила большинство в парламенте.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 2,206

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Азербайджан, Протесты, Армения, Карабах.
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