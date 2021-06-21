"Это вторая революция за 3 года": в Армении назвали победителя парламентских выборов

После подсчета голосов с почти 100% участков на парламентских выборах в Армении победила политсила действующего премьера Никола Пашиняна - "Гражданский договор".

Об этом 21 июня сообщила ЦИК Армении.

После подсчета всех 1 281 000 голосов партия Пашиняна набрала на выборах 53,92% и победила.

‼️ Партия Никола Пашиняна набрала на выборах в Армении 53,92% и победила после подсчета 100% голосов. — РБК (@ru_rbc) June 21, 2021

Отметим, что ранее говоря о результатах выборов, Пашинян отметил, что: "армянский народ в течение 3 лет осуществил вторую революцию, на этот раз "стальную"". При этом представители Блока Кочаряна считают данные итоги выборов "спорными".

Напомним, что 12 июня Азербайджан передал Армении 15 захваченных в плен во время войны за Нагорный Карабах военнослужащих, взамен получив карты расположения около 100 тысяч мин на Агдамском направлении.