Война за Карабах: Азербайджан пошел на сделку с Арменией по обмену пленными

Азербайджан передал Армении 15 захваченных в плен во время войны за Нагорный Карабах военнослужащих, взамен получив карты расположения около 100 тысяч мин на Агдамском направлении.

Об этом пишет Радио Свобода.

12 июня и.о. премьера Армении Никол Пашинян подтвердил факт того, что этот обмен состоялся.

Армянских военнослужащих передали на границе Грузии при посредничестве представителей грузинских властей.

На сегодняшний день нет точной информации о количестве военнослужащих Армении, находящихся в азербайджанском плену.

По данным ЕСПЧ, там могут оставаться до 250 человек.

Как сообщалось ранее, новый виток войны за Карабах начался в сентябре 2020 года, а закончился в ночь на 10 ноября после подписания трехстороннего соглашения между лидерами Азербайджана, Армении и России.

В мае 2021 года произошел еще один рост эскалации напряжения. Тогда Армения заявила, что военные Азербайджана продвинулись вглубь территории страны примерно на 2 километра. В Азербайджане ответили, что их войска заняли определенные ноябрьскими соглашениями позиции, которые ранее не были доступны из-за плохой погоды.