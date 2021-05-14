Продвинулись уже на несколько километров: позиции Азербайджана в Карабахе отследили по спутникам

В армянских СМИ сообщают, что войска Азербайджана продвинулись вглубь территории Армении примерно на 2 километра.

Изданию razm.info удалось найти место, о котором сообщалось ранее и показать кадры с места событий.

Отмечается, что видео было снято примерно в 6 км к западу от села Верин Шоржа в Гегаркуникской области

Как сообщалось ранее, в правительстве Армении эту ситуацию уже назвали "диверсионным продвижением".

В свою очередь, МИД Азербайджана утверждает, что армия занимает позиции, которые были определены соглашениями от 10 ноября, но ранее не были доступны из-за плохих погодных условий.

Как сообщалось ранее, новый виток обострения конфликта за Нагорный Карабах произошел в конце сентября прошлого года.

Военные действия прекратились 9 ноября, подписанием соглашения между лидерами Азербайджана, Армении и России.