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Между Арменией и Азербайджаном разгорается новый конфликт: что об этом известно

Между Арменией и Азербайджаном разгорается новый конфликт: что об этом известно
Обновлено 15:53 Сегодня Телеграф

Несмотря на завершение нового витка эскалации военного конфликта в Нагорном Карабахе в среду, 12 мая, военные Азербайджана продвинулись вглубь территории Армении у озера Сев лич в Сюникской области.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн".

Так, военные Азербайджана утром 12 мая пересекли границу в районе озера Севлич и углубились на территорию Армении на 3,5 км. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал происшедшее "диверсионным продвижением", которое нужно решать "путем переговоров, в том числе дипломатическим путем".

"Это ситуация неприемлема и Армения не может смириться с ней", - заявил Пашинян.

В свою очередь, в МИД Азербайджан заявили, что армия занимает свои позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года, которые ранее были недоступны из-за плохой погоды, руководствуясь картами, что "определяют линию границы между Арменией и Азербайджаном".

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Напомним, 9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, вспыхнувших в конце сентября. Согласно документу, под контроль Баку перешла часть территорий, которые ранее контролировала армянская сторона. В регион вошли российские миротворцы. Согласно подписанному соглашению, граница между Арменией и Азербайджаном прошла по линии, существовавшей во время того периода, когда обе страны входили в состав СССР. Азербайджан оценил результаты войны как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки правительства. В связи с этим премьер-министр Армении Никол Пашинян, как и обещал ранее, заявил о своем уходе в отставку

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения.
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