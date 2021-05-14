Между Арменией и Азербайджаном разгорается новый конфликт: что об этом известно

Несмотря на завершение нового витка эскалации военного конфликта в Нагорном Карабахе в среду, 12 мая, военные Азербайджана продвинулись вглубь территории Армении у озера Сев лич в Сюникской области.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн".

Так, военные Азербайджана утром 12 мая пересекли границу в районе озера Севлич и углубились на территорию Армении на 3,5 км. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал происшедшее "диверсионным продвижением", которое нужно решать "путем переговоров, в том числе дипломатическим путем".

"Это ситуация неприемлема и Армения не может смириться с ней", - заявил Пашинян.

В свою очередь, в МИД Азербайджан заявили, что армия занимает свои позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года, которые ранее были недоступны из-за плохой погоды, руководствуясь картами, что "определяют линию границы между Арменией и Азербайджаном".

Напомним, 9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, вспыхнувших в конце сентября. Согласно документу, под контроль Баку перешла часть территорий, которые ранее контролировала армянская сторона. В регион вошли российские миротворцы. Согласно подписанному соглашению, граница между Арменией и Азербайджаном прошла по линии, существовавшей во время того периода, когда обе страны входили в состав СССР. Азербайджан оценил результаты войны как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки правительства. В связи с этим премьер-министр Армении Никол Пашинян, как и обещал ранее, заявил о своем уходе в отставку.