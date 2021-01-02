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Суббота, 02.01.2021
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Путинский "миротворец" в Карабахе открыто поддержал Армению: видео попало в сеть
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Путинский "миротворец" в Карабахе открыто поддержал Армению: видео попало в сеть

Путинский "миротворец" в Карабахе открыто поддержал Армению: видео попало в сеть
13:29 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

Российский "миротворец", которых в Карабахе насчитывается около 2000, поздравил с Новым годом жителей Армении, лично обратившись к тем из них, кто жил в Нагорном Карабахе до нового витка конфликта в этом регионе.

Видео опубликовано в сети.

"Дорогие армянины! Хочу вас поздравить с наступающим новым годом! Хочу вам пожелать здоровья, терпения, никогда не унывать. Все всегда станет на свои места. Вы не переживайте, мы приехали к вам в гости, мы с вами. Да пусто, да вас нет. Но возвращайтесь, в обиду вас никто не даст. Мы с вами, разберемся, наведем порядок. Потому что даже в сказках добро побеждает зло. Кто не рискует, тот не пьет шампанского", - уверен "миротворец" (орфография сохранена, - Авт).

Как сообщалось ранее, Азербайджан может получить новые территории в Карабахе.

Подробнее о ситуации в Нагорном Карабахе, читайте в материалах "Телеграф", по ссылке.

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Все по теме:

Нагорный Карабах, Армения, Карабах, Российские миротворцы.

Автор:

Телеграф
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