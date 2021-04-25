Никол Пашинян подал в отставку после череды протестов (видео)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, как и обещал ранее, заявил о своем уходе в отставку. Эту информацию он озвучил во время своего обращения к народу страны в воскресенье, 25 апреля.

Таким образом в стране смогут провести внеочередные выборы, которые запланированы на 20 июня. Дело в том, что согласно конституции государства, проведение внеочередных выборов возможно лишь в случае ухода премьера в отставку. А парламент, при этом, дважды не может избрать нового, сообщает armeniasputnik.

Национальное Собрание уже согласовало проект поправок к Избирательному кодексу. Теперь парламентские выборы будут проведены только лишь по пропорциональной избирательной системе.

Решение Пашиняна стало результатом переговоров с армянской оппозицией. Таким образом, в стране завершился политический кризис, начавшийся после победы Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе.

Мирные переговоры с Азербайджаном вызвали недовольство армянского общества. По стране прокатились протесты с требованием отставки премьер-министра.