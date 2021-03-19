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В Армении назначили досрочные выборы: появились данные о судьбе Пашиняна

В Армении назначили досрочные выборы: появились данные о судьбе Пашиняна
Обновлено 14:40 Сегодня Телеграф

Политический кризис в Армении получил определенную развязку. На 20 июня 2021 года в стране назначены внеочередные парламентские выборы.

Решение о проведении выборов принял в четверг, 18 марта, премьер-министр Армении Никол Пашинян. До их проведения он сохранит за собой пост главы правительства страны.

Об этом заявил журналистам в парламенте вице-спикер Ален Симонян, пишет armeniasputnik.

"Другой сценарий не обсуждался. Пашинян будет временно исполняющим обязанности", - сказал Симонян.

Пашинян согласился провести выборы после встречи лидером партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. Он возглавляет наибольшую по численности оппозиционную фракцию в парламенте страны. Также Пашинян совещался  с лидером "Просвещенной Армении" (вторая оппозиционная сила в парламенте) Эдмоном Марукяном.

Теперь на очереди роспуск парламента страны, так как согласно Конституции, внеочередные выборы в парламент проводятся не ранее, чем через 30 дней после роспуска парламента, и не позднее, чем через 45 дней после него. Для этого депутаты должны дважды не прийти к избранию нового премьера, после отставки действующего главы правительства.

Напомним, ранее в стране разразилось противостояние между Пашиняном и Генеральным штабом вооруженных сил Армении. Премьер-министр заявлял о попытке военного переворота в стране.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Выборы, Армения, Никол Пашинян.
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