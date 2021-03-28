Премьер Армении Пашинян собрался в отставку: названа причина и сроки

Премьер Армении Никол Пашинян подтвердил, что намерен уйти в отставку.

Как сообщает РИА, он намерен это сделать уже в апреле.

По его словам, он это делает "не чтобы уйти", а чтобы состоялись досрочные парламентские выборы. При этом Пашинян добавил, что даже после формальной отставки, он останется исполняющим обязанности премьера Армении.





Как сообщалось ранее, политический кризис в Армении начался сразу после подписания соглашения с Азербайджаном и Россией о завершении боевых действий в Карабахе в ноябре 2020 года.

После этого по всей стране начались массовые акции протеста.

25 февраля, после заявления Пашиняна о "не стреляющих российских Искандерах" и попытках отстранить верхушку военного командования, в Генштабе Армении заявили о том, что правительство "больше не в состоянии принимать адекватные решения". Самим Пашиняном эти слова были восприняты, как попытка госпереворота.

На фоне этого протесты лишь обострились, а 1 марта противники Пашиняна и вовсе штурмовали здание правительства.

После этого Пашинян провел переговоры с лидерами крупнейших оппозиционных партий парламента и 18 марта заявил о том, что в стране состоятся досрочные выборы. Их назначили на 20 июня 2021 года.

24 марта парламент Армении поставил точку в военном противостоянии с Азербайджаном и принял решение об отмене военного положения.