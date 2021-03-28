Скачать
Воскресенье, 28.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Когда я после 10 дней в ковидной реанимации впервые взяла авторучку, то поняла, что не умею... писать"
"Когда я после 10 дней в ковидной реанимации впервые взяла авторучку, то поняла, что не умею... писать"
Месть, или случайность? В Киеве сгорело авто "героя парковки" (фото, видео)
Месть, или случайность? В Киеве сгорело авто "героя парковки" (фото, видео)
Европе угрожает нехватка кофе: специалисты оценили последствия блокировки Суэцкого канала
Европе угрожает нехватка кофе: специалисты оценили последствия блокировки Суэцкого канала
Морозы останутся, но снега уже не будет: синоптик порадовала прогнозом на апрель
Морозы останутся, но снега уже не будет: синоптик порадовала прогнозом на апрель

Премьер Армении Пашинян собрался в отставку: названа причина и сроки

Премьер Армении Пашинян собрался в отставку: названа причина и сроки
Обновлено 15:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Премьер Армении Никол Пашинян подтвердил, что намерен уйти в отставку. 

Как сообщает РИА, он намерен это сделать уже в апреле. 

По его словам, он это делает "не чтобы уйти", а чтобы состоялись досрочные парламентские выборы. При этом Пашинян добавил, что даже после формальной отставки, он останется исполняющим обязанности премьера Армении. 


Как сообщалось ранее, политический кризис в Армении начался сразу после подписания соглашения с Азербайджаном и Россией о завершении боевых действий в Карабахе в ноябре 2020 года. 

После этого по всей стране начались массовые акции протеста. 

25 февраля, после заявления Пашиняна о "не стреляющих российских Искандерах" и попытках отстранить верхушку военного командования, в Генштабе Армении заявили о том, что правительство "больше не в состоянии принимать адекватные решения". Самим Пашиняном эти слова были восприняты, как попытка госпереворота.  

На фоне этого протесты лишь обострились, а 1 марта противники Пашиняна и вовсе штурмовали здание правительства.  

После этого Пашинян провел переговоры с лидерами крупнейших оппозиционных партий парламента и 18 марта заявил о том, что в стране состоятся досрочные выборы. Их назначили на 20 июня 2021 года. 

24 марта парламент Армении поставил точку в военном противостоянии с Азербайджаном и принял решение об отмене военного положения

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 173

Все по теме:

Армения, Никол Пашинян.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сколько будем платить за газ в апреле: обнародованы цены
02 Попытка разблокирования Суэцкого канала: появилось новое видео и детали операции
03 Названо имя человека, который заставит Путина сесть за стол переговоров по Донбассу
04 Доставка в поезд на ходу: в сеть попало забавное видео с курьером в Одессе
05 "Я дурак - я выстрелю": стало известно, чего Путин хочет добиться обострением на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Премьер Армении Пашинян собрался в отставку: названа причина и сроки
Премьер Армении Пашинян собрался в отставку: названа причина и сроки
Нашему бойцу прилетело: Ярош показал последствия удара по ВСУ на Донбассе
Нашему бойцу прилетело: Ярош показал последствия удара по ВСУ на Донбассе
Зеленскому и Ермаку сделали предложение насчет разрисованных и разбитых дверей ОП
Зеленскому и Ермаку сделали предложение насчет разрисованных и разбитых дверей ОП
Братская любовь: принцы Уильям и Гарри могут помириться этим летом
Братская любовь: принцы Уильям и Гарри могут помириться этим летом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь