Всего один человек выступил против: Армения официально закончила войну в Карабахе

Национальное Собрание (парламент) Армении в среду, 24 марта, на пленарном заседании отменило военное положение в стране, введенное в конце сентября 2020 года из-за обострения военных действий в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Armeniasputnik.

"Проект решения об отмене был предложен оппозиционными фракциями "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения", парламентское большинство поддержало его. В итоге решение было принято 118 голосами "за", 1 проголосовал "против", еще один воздержался", - говорится в заметке.

Еще до начала голосования лидер фракции "Мой шаг" Лилит Макунц сообщила, что депутаты от власти будут голосовать за отмену военного положения.

Военное положение в Армении было введено 27 сентября 2020 года, спустя несколько часов после широкомасштабного наступления Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Вместе с тем, активные боевые действия прекратились еще в ночь на 10 ноября 2020 года, когда между премьер-министром Армении Николом Пашиняном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным было подписано соответствующее соглашение.