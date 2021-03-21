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"Минские процессы" – тупое протирание штанов": журналист объяснил, как Украине поможет опыт деоккупации Карабаха

"Минские процессы" – тупое протирание штанов": журналист объяснил, как Украине поможет опыт деоккупации Карабаха
Обновлено 17:54 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Украинский журналист Роман Бочкала побывал на деокупированных территориях Карабаха и поделился впечатлениями о поездке. 

Об этом он написал у себя в Фейсбук

"После поездки в Азербайджан, убедился - опыт деокупации Нагорного Карабаха – наиболее приемлемый для Украины в контексте Донбасса. Все эти "трехсторонние группы" и "минские процессы" - тупое протирание штанов", - написал он, предположив, что урегулирование будет продолжаться теми же темпами, то Украина не вернет контроль над своей территорией "и через 100 лет". 

Он отметил, что Азербайджан показал, как стоит проводить наступательные операции в XXI веке - "технологично и стремительно". 

"Точечные удары по целям при поддержке аэрокосмического компонента, стали изюминкой этой спецоперации", - написал Бочкала. 

Вместе с тем, он поделился на своем канале в YouTube кадрами, отснятыми во время поездки в Карабах. 

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Как известно, вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией за территорию Карабаха начался еще в начале 90-х. 

В 1994 году был подписан Бишкекский протокол, согласно которому стороны конфликта договорились о прекращении огня. 

В сентябре 2020 года началась вторая Карабахская война, которая продлилась 44 дня. За это время Азербайджан вернул под контроль 7 оккупированных районов так называемого "пояса безопасности", а также 2 района, входившие в самопровозглашенную НКР.

10 ноября, подписанием трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, боевые действия были прекращены.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Азербайджан, Карабах, Донбасс, Роман Бочкала.
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