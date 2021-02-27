Азербайджан ударными темпами отстраивает Карабах: Украине показали наглядный пример (фото)

Журналист Роман Бочкала побывал в недавно освобожденном войсками Азербайджана городе Физули и показал, как власти страны восстанавливают инфраструктуру.

Об этом он написал в Фейсбук.

"В январе этого года здесь началось строительство аэропорта. Два месяца назад. И посмотрите сколько уже сделано! Вынут грунт под взлетно-посадочной полосой. Сотни единиц техники. Параллельно тянутся комуникации. Строится автотрасса. Линии ЛЭП протянули за три недели. Скоро будет подстанция. Проектируется пассажирский терминал", - написал он.

Также журналист отметил, что аэропорт планируют сдать в эксплуатацию в сентябре этого года.

Бочкала говорит, что подобная картина наблюдается по всему Карабаху и, в частности, он привел пример города Агдам, который планируют отстроить через несколько лет.

Он подчеркнул, что в этом вопросе чувствуется государственный подход, а сотни служб, ведомств и частных компаний работают в едином потоке.

"Между ними никаких выяснений и перетягивания каната. Борьба идёт не за освоение средств, а за темпы работ", - отметил Бочкала, добавив, что тем, кто не вкладывается в темпы, как минимум, грозит крах карьеры.

Он назвал целью реинтеграции Карабаха показать, что что в Азербайджане жить намного лучше, чем в оккупации

"Подобное видел только в Израиле. Теперь увидел и в Азербайджане. Более близкий для Украины пример", - отметил журналист.

Как сообщалось, в начале 90-х годов между Арменией и Азербайджаном произошел вооруженный конфликт за контроль над территорией Нагорного Карабаха.

В 1994 году был подписан Бишкекский протокол, согласно которому стороны конфликта договорились о прекращении огня.

Мировое сообщество считает Карабах территорией Азербайджана, а так называемую "НКР" не признала ни одна страна мира, включая Армению.

В сентябре 2020 года вооруженный конфликт вспыхнул с новой силой.

10 ноября, подписанием трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, боевые действия были прекращены. По итогам войны, Азербайджан вернул под свой контроль часть территорий.