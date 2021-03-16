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Журналист посетил освобожденный Азербайджаном город Агдам и показал, что происходит в Нагорном Карабахе

Журналист посетил освобожденный Азербайджаном город Агдам и показал, что происходит в Нагорном Карабахе
Обновлено 12:51 Сегодня Телеграф

Азербайджан продолжает восстанавливать районы Нагорного Карабаха, которые спустя почти три десятка лет снова вернулись под контроль Баку. Группа журналистов посетила Агдамский район, который также теперь контролируется азербайджанцами.

Фарид Шахбазлы, главный редактор Editor Media Group, в комментарии "Телеграфу" заявил, что "следы армянского вандализма можно найти во всех частях Агдама".

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"Они пытались усилить свою оккупационную политику. Понятно, что с годами не только на территории Агдама, но также было захвачено его историческое и культурное наследие", - пояснил журналист.

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Шахбазлы отметил, что в ходе визита представители СМИ посетили кладбище Имарат в Агдаме.

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"Здесь захоронены могилы Панахали хана, основателя Карабахского ханства и правителей ханства в разные годы, а также Хуршидбану Натава. Карабахские ханы были похоронены на этом кладбище. Однако после оккупации Агдама дворец и кладбище Панахали-хана подверглись вандализму со стороны армян. Здание Панахали-хана, как мечети и кладбища на оккупированных территориях, подверглось оскорблениям со стороны армян. Коровы и свиньи содержали в ханском дворце, который использовался как конюшня", - говорит он.

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Азербайджан призывает международное сообщество отреагировать на разрушение мечетей, исторических и архитектурных памятников.

Ранее "Телеграф" показывал, как Адгам изменился за 27 лет под контролем Армении.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Журналисты, Нагорный Карабах, Азербайджан, Фарид Шахбазлы, Агдам.
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