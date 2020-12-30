Целовала землю: в сеть попало видео с женщиной, вернувшейся в Агдам спустя почти 30 лет

В среду, 30 декабря сеть взбудоражило видео, на котором показали возвращение азербайджанки в город Агдам, что в Нагорном Карабахе спустя 27 лет.

Об этом сообщил украинский блогер и сотрудник аппарата Верховной Рады Руслан Благой в своем Фейсбуке.

Там он также поделился видео самого момента.

"Это трогательно", - так прокомментировал видеозапись блогер.

По заявленой информации, женщина на видео из Азербайджана. Она вернулась на родную землю в город Агдам спустя 27 лет.

Все это время она была вынужденной переселенкой.

На кадрах видео видно, как пожилая женщина целует землю и жмет руки военным.

Стоит отметить, что с 1993 года город Агдам находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Напомним, что 24 декабря во время поездки в Губадлы и Зангилан президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армении свои "правила игры" в Карабахе.