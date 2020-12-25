Конец будет плохим: Алиев ультимативно назвал Армении свои правила игры в Карабахе

24 декабря во время поездки в Губадлы и Зангилан президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армении свои правила игры в Карабахе.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Спутник Азербайджана.
По словам Алиева Трехстороннее соглашение фактически было капитуляцией армянского государства и имеет очень большое значение. "С первых дней войны я говорил, что руководство Армении должно четко заявить, когда они покидают наши земли. Если бы оно меня послушало, то не оказалось бы в унизительном положении", - отметил он.
В то же время глава Азербайджана назвал свои "правила игры" в карабахе для Армении:
Стоит отметить, что ранее Ильхам Алиев взбесил Армению выходкой в Карабахе.