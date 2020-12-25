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Конец будет плохим: Алиев ультимативно назвал Армении свои правила игры в Карабахе

Конец будет плохим: Алиев ультимативно назвал Армении свои правила игры в Карабахе
Обновлено 09:31 Сегодня Телеграф Фото: telegram - AzeSputnik

24 декабря во время поездки в Губадлы и Зангилан президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армении свои правила игры в Карабахе.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Спутник Азербайджана.

По словам Алиева Трехстороннее соглашение фактически было капитуляцией армянского государства и имеет очень большое значение. "С первых дней войны я говорил, что руководство Армении должно четко заявить, когда они покидают наши земли. Если бы оно меня послушало, то не оказалось бы в унизительном положении", - отметил он.

В то же время глава Азербайджана назвал свои "правила игры" в карабахе для Армении:

  • "Армянское общество сегодня должно сделать правильный вывод. Если они будут жить реваншистскими чувствами, то их конец будет плохим", - подчеркнул он.
  • Сейчас в Азербайджане обсуждается госбюджет 2021 года. И военные расходы увеличиваются. Вопросы армии всегда будут в центре внимания.
  • "У нас нет притязаний на земли других стран. Мы восстановим свои и будем на них жить. Отныне никто не сможет заставить нас их покинуть", - сообщил Алиев.
  • В Зангиланском районе эксплуатировалось месторождение золота. Так же и на других возвращенных территориях. Армянское государство за это ответит.

Стоит отметить, что ранее Ильхам Алиев взбесил Армению выходкой в Карабахе.

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Все по теме:

Азербайджан, Армения, Карабах, Ильхам Алиев.

Автор:

Телеграф
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