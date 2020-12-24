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Президент Азербайджана взбесил Армению выходкой в Карабахе (видео)

Президент Азербайджана взбесил Армению выходкой в Карабахе (видео)
Обновлено 10:25 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил территорию непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики".

Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Эта поездка не обошлась без скандала. Глава государства увидел армянскую табличку на территории Нагорного Карабаха и решил повалить ее на землю.

В Армении это "действие" не оценили.

"Подает "пример" своим военным", - пишет армянский Telegram-канал "Баграмян 26".

Отметим, что вместе с первой леди Мехрибан Алиевой президент Азербайджана побывал в Губадлинском и Зангиланском районах. 

В ходе визита он пообщался с военнослужащими, которые находятся в  Губадлинском районе.

Напомним, что в Ереване не утихают митинги. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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Все по теме:

Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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