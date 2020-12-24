Президент Азербайджана взбесил Армению выходкой в Карабахе (видео)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил территорию непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики".

Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Эта поездка не обошлась без скандала. Глава государства увидел армянскую табличку на территории Нагорного Карабаха и решил повалить ее на землю.

В Армении это "действие" не оценили.

"Подает "пример" своим военным", - пишет армянский Telegram-канал "Баграмян 26".

Отметим, что вместе с первой леди Мехрибан Алиевой президент Азербайджана побывал в Губадлинском и Зангиланском районах.

В ходе визита он пообщался с военнослужащими, которые находятся в Губадлинском районе.

Напомним, что в Ереване не утихают митинги. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.