Политический кризис в Армении: протестующие ворвались в здание правительства, а Пашинян извинился перед народом

В столице Армении Ереване, на фоне длящегося после поражения в Карабахе политического кризиса, ожесточились протесты.

Как сообщает Радио.Свобода, группа протестующих 1 марта ворвалась в здание правительства с требованием отставки премьера страны Никола Пашиняна.

При этом, они заявили, что в Армении нет дома, в котором мог бы укрыться Пашинян.

Сообщений о пострадавших не поступало.

В то же время, на площади Республики в Ереване проходит митинг сторонников Пашиняна. Как сообщает "Спутник Армения", сам премьер вышел к народу и обратился с заявлением.

"За 30 лет независимости были допущены все возможные ошибки. За последние 2 года и 10 месяцев, после революции, также были совершены все возможные ошибки", - сказал он.

Он заявил, что "речь о нашем правительстве, речь лично обо мне", а также попросил прощения у жителей Армении, Карабаха и членов диаспоры.





25 февраля Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране, после чего призвал людей выйти на улицу. Это произошло на фоне его заявлений о российских ракетных комплексах "Искандер", стоящих на вооружении армянской армии. После этого он заявил о намерении сменить руководителей Генштаба страны.

В Генштабе же заявили, что премьер-министр Армении и правительство "больше не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации" и потребовали отставки Пашиняна.

На фоне этого группа влиятельных бизнесменов заняла сторону военных.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2020 года вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией вспыхнул с новой силой.

10 ноября, подписанием трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, боевые действия были прекращены. По итогам войны, Азербайджан вернул под свой контроль часть территорий, а в Армении начался политический кризис, который длится по сей день.