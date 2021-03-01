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Политический кризис в Армении: протестующие ворвались в здание правительства, а Пашинян извинился перед народом

Политический кризис в Армении: протестующие ворвались в здание правительства, а Пашинян извинился перед народом
Обновлено 18:04 Сегодня Телеграф Фото:Спутник Армения

В столице Армении Ереване, на фоне длящегося после поражения в Карабахе политического кризиса, ожесточились протесты. 

Как сообщает Радио.Свобода, группа протестующих 1 марта ворвалась в здание правительства с требованием отставки премьера страны Никола Пашиняна. 

При этом, они заявили, что в Армении нет дома, в котором мог бы укрыться Пашинян. 

Сообщений о пострадавших не поступало. 

В то же время, на площади Республики в Ереване проходит митинг сторонников Пашиняна. Как сообщает "Спутник Армения", сам премьер вышел к народу и обратился с заявлением.

"За 30 лет независимости были допущены все возможные ошибки. За последние 2 года и 10 месяцев, после революции, также были совершены все возможные ошибки", - сказал он. 

Он заявил, что "речь о нашем правительстве, речь лично обо мне", а также попросил прощения у жителей Армении, Карабаха и членов диаспоры. 


25 февраля Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране, после чего призвал людей выйти на улицу. Это произошло на фоне его заявлений о российских ракетных комплексах "Искандер", стоящих на вооружении армянской армии. После этого он заявил о намерении сменить руководителей Генштаба страны. 

В Генштабе же заявили, что премьер-министр Армении и правительство "больше не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации" и потребовали отставки Пашиняна. 

На фоне этого группа влиятельных бизнесменов заняла сторону военных. 

Как сообщалось ранее, в сентябре 2020 года вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией вспыхнул с новой силой.

10 ноября, подписанием трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, боевые действия были прекращены. По итогам войны, Азербайджан вернул под свой контроль часть территорий, а в Армении начался политический кризис, который длится по сей день.

 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Армения, Ереван, Никол Пашинян.
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