Как будет выглядеть карта Карабаха после передачи части земель Азербайджану

В сети появилась обновленная карта Нагорного Карабаха, после того, как вступило в действие соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией, подписанное в ночь на 10 ноября.

Обнародовал карту блогер и сотрудник аппарата ВР Руслан Благой в Фейсбук.

"Ну, пожалуй, все точно. Не обозначен только тот самый коридор из Нахичевани, который напрямую свяжет Азербайджан и Турцию. Но и без этого масштаб случившегося понятен", - говорится в подписи к карте.

На карте заметно, что "столица" непризнанной "НКР" Степанакерт/Ханкенди остается под контролем российских миротворцев, а прилегающий город Шуша, который также называют "ключом к Карабаху", переходит под контроль Азербайджана.

Как сообщалось ранее, боевые действия в Карабах длились около полутора месяца и закончились подписанием трехстороннего договора, согласно которому армянские войска вынудили покинуть оккупированные территории. На оставшихся неподконтрольными Азербайджану частях Карабаха будут размещены российские миротворцы.