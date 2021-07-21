В Китае выпустили поезд, который движется со скоростью авиалайнера

В Китае выпустили новый высокоскоростной поезд, который движется с помощью магнитной левитации и может развивать максимальную скорость 600 километров в час.

Об этом сообщает китайское государственное правительственное агентство Xinhua.

В Поднебесной уверяют, что на данный момент это самое быстрое транспортное средство в мире и называют его "последним научно-техническим достижением страны в области железнодорожного транспорта".

Над проектом поезда с магнитно-левитационной системой начали работать еще в 2016 году. А в июне 2020 года был успешно проведен испытательный пуск прототипа. Его главной особенностью является магнитная подушка. Именно благодаря ей не происходит соприкасание колес с поверхностью рельса при движении и снижается шум.

По словам главного инженера проекта Дина Сансана, поезд может перевозить от двух до 10 вагонов с сотней пассажиров в каждом.

"Путешествие таким поездом - лучшее решение для поездок в пределах 1500 км. Он заполняет разрыв в скорости между авиацией и скоростными поездами", - сказал инженер.

К слову, средний показатель скорости пассажирского авиалайнера составляет от 500 до 800 километров в час.

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