В курортной Турции - стихийное бедствие: людей вывозят на лодках (фото, видео)

Циклон, который обрушил проливные дожди на одну из самых популярных стран для туристов из Украины - Турцию, спровоцировал сильные наводнения в провинциях Ризе (город на Черном море) и Артвин на северо-востоке Турции.

По информации Hurriyet, сейчас на побережье Черного моря проводится спасательная операция и эвакуация местных жителей, которых вывозят на надувных лодках.

Сообщается, что из-за экстремального дождя и наводнения река Архави вышла из берегов, поэтому районный центр и сельские дороги оказались под водой.

На момент выхода новости есть информация о спасении 200 человек, двое из которых пострадали. К счастью, в результате стихии никто не погиб. Сейчас спецслужбы пытаются откачать воду, а передвижение по местности возможно лишь вплавь.

Geçmiş olsun Arhavi pic.twitter.com/lC92s8VMSm — Sedat Yakup Kalyoncu (@YakupKalyoncu) July 22, 2021

Напомним, в китайском городе Чжэнчжоу выпало рекордное количество осадков и погибли 12 человек, в связи с чем штаб по борьбе с наводнениями и засухой повысил уровень экстренного реагирования до максимального.