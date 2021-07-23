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Земля начала расти, как на дрожжах: в Индии удалось снять на видео уникальное природное явление
Земля начала расти, как на дрожжах: в Индии удалось снять на видео уникальное природное явление

Земля начала расти, как на дрожжах: в Индии удалось снять на видео уникальное природное явление

Земля начала расти, как на дрожжах: в Индии удалось снять на видео уникальное природное явление
Обновлено 16:49 Сегодня Телеграф Facebook

На севере Индии жители штата Гарьян зафиксировали уникальное природное явление. Внезапно из-под воды начала подниматься земля, что привело очевидцев в шок. Об этом сообщает The Indian Express.

Недатированное видео с увиденным, которое уже набрало более 4,3 млн просмотров в течение двух суток и стало вирусным, обнародовал на своей странице в Facebook мужчина по имени Джагат Вани

"Это просто невероятно, удивительно! Земля поднимается сама по себе. Она продолжает подниматься", - демонстрируя огромную территорию места происшествия, говорят люди на видео.

Совершенно не понятно, что могло стать причиной такого явления. Но пользователи социальных сетей имеют свои версии и объяснения увиденному. Одни убеждены, что резкий подъем земли вызвала вулканическая активность, а другие считают, что причина в метане, который пытается высвободиться. Мол, внезапное высвобождение большого количества природного газа заставляет влажный слой земли двигаться.

Как сообщал "Телеграф", муссонные дожди накрыли западную часть Индии, вследствие чего в городе Мумбаи рухнуло трехэтажное жилое здание. Вследствие обрушения постройки погибли 11 человек, из них восемь детей.

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Анна Данюк-Черкашина
Автор: Анна Данюк-Черкашина
Просмотры: 96

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Индия, уникальное явления, Поднялась земля, вирусное видео.
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