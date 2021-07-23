Земля начала расти, как на дрожжах: в Индии удалось снять на видео уникальное природное явление

На севере Индии жители штата Гарьян зафиксировали уникальное природное явление. Внезапно из-под воды начала подниматься земля, что привело очевидцев в шок. Об этом сообщает The Indian Express.

Недатированное видео с увиденным, которое уже набрало более 4,3 млн просмотров в течение двух суток и стало вирусным, обнародовал на своей странице в Facebook мужчина по имени Джагат Вани.

"Это просто невероятно, удивительно! Земля поднимается сама по себе. Она продолжает подниматься", - демонстрируя огромную территорию места происшествия, говорят люди на видео.

Совершенно не понятно, что могло стать причиной такого явления. Но пользователи социальных сетей имеют свои версии и объяснения увиденному. Одни убеждены, что резкий подъем земли вызвала вулканическая активность, а другие считают, что причина в метане, который пытается высвободиться. Мол, внезапное высвобождение большого количества природного газа заставляет влажный слой земли двигаться.

Как сообщал "Телеграф", муссонные дожди накрыли западную часть Индии, вследствие чего в городе Мумбаи рухнуло трехэтажное жилое здание. Вследствие обрушения постройки погибли 11 человек, из них восемь детей.