Муссонные дожди парализовали Мумбаи и обрушили здание на людей (видео)

Муссонные дожди накрыли западную часть Индии, вследствие чего в городе Мумбаи рухнуло трехэтажное жилое здание.
Как сообщает Independent, вследствие обрушения постройки погибли 11 человек, из них восемь детей.
Издание сообщает о том, что еще семь человек получили травмы, однако местные СМИ сообщают, что пострадало 17 человек.
Инцидент произошел в районе Малад-Уэст. Здание упало на другую постройку.
At least 11 people, including eight minors, died and seven were injured after a three-storey residential building collapsed on another structure in #Mumbai's #MaladWest late on 9 June. Read more: https://t.co/n5q8PLZcnk pic.twitter.com/sv72qa7pL3
— The Quint (@TheQuint) June 10, 2021
К операции по спасению оказавшихся под завалом людей, были привлечены десятки спасателей, им на помощь пришли местные жители.
Сезон дождей в Индии длится с июня по сентябрь, в это время часто наблюдается обрушение некачественно построенных зданий.
Кроме того, большое количество осадков парализовало город, сильно усложнив перемещение наземного транспорта.
Как сообщалось ранее, в Южной Корее здание упало на оживленную автомагистраль. 17 человек погибло.