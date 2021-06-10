Муссонные дожди парализовали Мумбаи и обрушили здание на людей (видео)

Муссонные дожди накрыли западную часть Индии, вследствие чего в городе Мумбаи рухнуло трехэтажное жилое здание.

Как сообщает Independent, вследствие обрушения постройки погибли 11 человек, из них восемь детей.

Издание сообщает о том, что еще семь человек получили травмы, однако местные СМИ сообщают, что пострадало 17 человек.

Инцидент произошел в районе Малад-Уэст. Здание упало на другую постройку.

At least 11 people, including eight minors, died and seven were injured after a three-storey residential building collapsed on another structure in #Mumbai's #MaladWest late on 9 June. Read more: https://t.co/n5q8PLZcnk pic.twitter.com/sv72qa7pL3 — The Quint (@TheQuint) June 10, 2021

К операции по спасению оказавшихся под завалом людей, были привлечены десятки спасателей, им на помощь пришли местные жители.

Сезон дождей в Индии длится с июня по сентябрь, в это время часто наблюдается обрушение некачественно построенных зданий.

Кроме того, большое количество осадков парализовало город, сильно усложнив перемещение наземного транспорта.

Как сообщалось ранее, в Южной Корее здание упало на оживленную автомагистраль. 17 человек погибло.