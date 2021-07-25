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В Индии скатившиеся с горы огромные валуны снесли мост и автомобиль с туристами (видео)

В Индии скатившиеся с горы огромные валуны снесли мост и автомобиль с туристами (видео)
Обновлено 22:15 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Индии вследствие падения камней с горы погибла группа туристов.

Как сообщает BBC, инцидент произошел в районе Киннаур штата Химачал-Прадеш на севере страны. 

Отмечается, что автомобиль с туристами оказался на пути многотонных валунов. Всего погибло девять человек, еще трое получили ранения. 

Кроме того, как видно на кадрах распространенных в сети, один из камней приземлился аккурат на мост, чем вызвал его обрушение. 

В местных СМИ пишут, что часть из погибших была из Дели, они приехали в Химачал-Прадеш, чтобы посетить популярную деревню Читкул. 

Что стало причиной обрушения валунов пока неясно, однако накануне синоптики выпустили предупреждение о возможных оползнях из-за ожидающихся дождей. 

Как сообщалось ранее, Индия в настоящее время страдает от сильных муссонных дождей и следующих за ними наводнений и оползней. Так в штате Махараштра из-за стихийного бедствия погибли по меньшей мере 138 человек. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Индия, Стихийное бедствие.
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