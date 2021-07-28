Японию накрыл мощный тайфун: как это повлияет на Олимпийские игры (видео)

На Японию, где сейчас проходят Олимпийские игры, 28 июля обрушился тайфун "Непартак".

По информации NHK, стихия охватила тихоокеанское побережье около 6:00 утра по местному времени в северо-восточной части Японии и ударила по суше в районе города Исиномаки.

Спустя три часа тайфун переместился к городу Мориока. На момент выхода новости "Непартак" несется со скоростью 25 км в час в северо-западном направлении.

В авиакомпаниях отменяют десятки внутренних рейсов. Кроме того, в связи с возможной опасностью в олимпийском комитете были вынуждены ввести коррективы. В частности, из-за тайфуна перенесли соревнования по гребле и стрельбе из лука. Если ситуация не ухудшится, остальные состязания состоятся по графику.

Напомним, на один из крупнейших городов Китая Шанхай налетел мощный тайфун "Иньфа", который сносит ветром людей и все вокруг.