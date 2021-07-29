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В тюрьму на 18 лет: китайского миллиардера посадили за критику Компартии КНР

В тюрьму на 18 лет: китайского миллиардера посадили за критику Компартии КНР
Обновлено 15:22 Сегодня Телеграф Noel Celis/AFP

"За затевание ссор и провоцированние неприятностей". С такой формулировкой китайский суд отправил миллиардера Сун Даву за решетку на 18 лет. Бизнесмен известен своей критикой коммунистического режима. 

Об этом сообщает CNN. 

Арестовали миллиардера в марте 2021 года. Его признали виновным в сборе людей для штурма правительственных зданий, незаконном захвате сельхозземель, создании препятствий для общественных служб и других правонарушениях. Кроме заключения, Сун Даву должен заплатить более 3 миллионов юаней, что эквивалентно почти 13 миллионам гривен. 

Сун Даву занимается сельским хозяйством, птицеводством, производством кормов. Он в 2019 году обвинял Компартию Китая в попытке скрыть масштабы свинного гриппа. 

Правозащитники Китая отмечают, что это наказание бизнесмена за поддержку прав человека. 

В Китае растет напряжение в экономической сфере страны. Китайские бизнесмены подвергаются репрессиям. Правящая партия КНР опубликовала заявление, что стране нужны дельцы, следующие политики партии. Ранее "Телеграф" писал про конфликт США и Китая из-за Гонконга, там также задействованы бизнес-интересы стран. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Суд, КНР, Коммунистическая партия Китая, Сун Даву.
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