В тюрьму на 18 лет: китайского миллиардера посадили за критику Компартии КНР

"За затевание ссор и провоцированние неприятностей". С такой формулировкой китайский суд отправил миллиардера Сун Даву за решетку на 18 лет. Бизнесмен известен своей критикой коммунистического режима.

Об этом сообщает CNN.

Арестовали миллиардера в марте 2021 года. Его признали виновным в сборе людей для штурма правительственных зданий, незаконном захвате сельхозземель, создании препятствий для общественных служб и других правонарушениях. Кроме заключения, Сун Даву должен заплатить более 3 миллионов юаней, что эквивалентно почти 13 миллионам гривен.

Сун Даву занимается сельским хозяйством, птицеводством, производством кормов. Он в 2019 году обвинял Компартию Китая в попытке скрыть масштабы свинного гриппа.

Правозащитники Китая отмечают, что это наказание бизнесмена за поддержку прав человека.

В Китае растет напряжение в экономической сфере страны. Китайские бизнесмены подвергаются репрессиям. Правящая партия КНР опубликовала заявление, что стране нужны дельцы, следующие политики партии. Ранее "Телеграф" писал про конфликт США и Китая из-за Гонконга, там также задействованы бизнес-интересы стран.