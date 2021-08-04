Чтобы знали в лицо: в Японии имена прибывших из-за границы нарушителей карантина будут предавать огласке

В Японии, пытаясь остановить пандемию коронавируса в стране, впервые в мире прибегли к новой вынужденной мере - начали публично объявлять имена нарушителей карантина по возвращению из-за границы.

Об этом пишет The Guardian.

Министерство здравоохранения Японии предало огласке имена пока троих первых граждан, которые вернулись в страну и проигнорировали меры пограничного контроля в связи с коронавирусом - самоизоляцию и тестирование на ковид.

В связи с этим власти раскрыли их личности, что вызвало шквал критики: мол, это может нарушить их жизнь, и отныне любой японец сможет узнать место работы и проживания нарушителя.

Впрочем, власти Японии на этом останавливаются не планируют и просят всех прибывших из-за границы провести две недели на карантине. В противном случае их личности также могут раскрыть.

Напомним, в Украине, невзирая на продолжающийся карантин, возобновят штрафы для иностранцев, если те нарушат правила пребывания в стране.