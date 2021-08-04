Поблажки из-за карантина закончились: в Украине снова будут штрафовать иностранцев

В Украине, невзирая на продолжающийся карантин, возобновят штрафы для иностранцев, если те нарушат правила пребывания в стране.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее гостей Украины от данных штрафов освобождали в связи с карантинными ограничениями.

Теперь же административную ответственность возобновят, и уже с 7 августа иностранцам нужно будет соблюдать все сроки пребывания в Украине.

От штрафов освободят лишь тех, кто ранее не имел возможности выехать за пределы Украины по объективным причинам или не смог из-за карантина вовремя обратиться в соответствующие органы или миграционную службу с заявлением о продлении срока пребывания в нашей стране.

Отметим, что если иностранец нарушил сроки пребывания в Украине, ему грозит от 1700 до 5100 грн штрафа.

Напомним, в Украине изменили правила пересечения границы во время эпидемии COVID-19: что важно знать о сдаче ПЦР-теста.