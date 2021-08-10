В Сингапуре из больницы выписали девочку родившуюся с весом 212 грамм (фото)

В Сингапуре после более чем года в больнице выписали самую маленькую родившуюся девочку в мире. Квек Ю Сюань родилась на 25 неделе беременности с весом всего в 212 граммов и ростом 24 сантиметра.

Об этом сообщает ВВС.

Девочка появилась на свет 9 июня 2020 года. Из-за преэклампсии - повышенного артериального давления - матери сделали кесарево сечение на 5 месяце беременности - 25 неделя (полный цикл беременности - 40 недель).

(Фото: ВВС)

Спустя 13 месяцев интенсивной терапии родители Ю Сюань смогли забрать ее домой. На момент выписки девочка весила 6, 3 килограмма. Последствиями преждевременных родов стали проблемы с легкими, но врачи уверены, что ей станет лучше.

Спасти девочку удалось не только благодаря усилиям врачей - на ее выхаживание и оплату медицинских счетов собрали 270, 6 тысяч долларов США с помощью краудфандинга.

Ранее наименьшим ребенком, которого удалось спасти после преждевременных родов была американка, родившаяся с весом 245 грамм в 2018 году.

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