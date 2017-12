В Сирии был сбит самолет правительственной армии Асада

На севере провинции Хама в Сирии боевики сбили самолет правительственных сил.

Об этом сообщает министерство обороны республики.

По информации ведомства, пилот погиб.

В подтверждении новости в Twitter пользователь Ivan Sidorenko опубликовал видео, на котором якобы зафиксирована стрельба по сирийскому самолету.

#Syria #Hama Militant Jihadist Terrorist #HTS Released Video of them using A MANPAD Today which took down a Syrian Arab Air Force L-39 Plane #NorthernHama #NorthEastHama #NorthEasternHama pic.twitter.com/gQM5m8j9Nu

