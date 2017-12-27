В Сирии был сбит самолет правительственной армии Асада
Новости мира: По предварительной информации, ПЗРК сегодня был сбит самолет сирийских арабских военно-воздушных сил L-39.
На севере провинции Хама в Сирии боевики сбили самолет правительственных сил.
Об этом сообщает министерство обороны республики.
По информации ведомства, пилот погиб.
В подтверждении новости в Twitter пользователь Ivan Sidorenko опубликовал видео, на котором якобы зафиксирована стрельба по сирийскому самолету.
#Syria #Hama Militant Jihadist Terrorist #HTS Released Video of them using A MANPAD Today which took down a Syrian Arab Air Force L-39 Plane #NorthernHama #NorthEastHama #NorthEasternHama pic.twitter.com/gQM5m8j9Nu
— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) 26 декабря 2017 г.
"С помощью ПЗРК сегодня был сбит самолет сирийских арабских военно-воздушных сил L-39", – написал он.
Пользователь рассказал, что пилот сбитого самолета был захвачен боевиками. Они "перерезали ему горло и дважды выстрелили в голову".
Напомним: война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.
По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.