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В Сирии был сбит самолет правительственной армии Асада

В Сирии был сбит самолет правительственной армии Асада
05:44 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: По предварительной информации, ПЗРК сегодня был сбит самолет сирийских арабских военно-воздушных сил L-39.

На севере провинции Хама в Сирии боевики сбили самолет правительственных сил.

Об этом сообщает министерство обороны республики.

По информации ведомства, пилот погиб.

В подтверждении новости в Twitter пользователь Ivan Sidorenko опубликовал видео, на котором якобы зафиксирована стрельба по сирийскому самолету.

"С помощью ПЗРК сегодня был сбит самолет сирийских арабских военно-воздушных сил L-39", – написал он.

Пользователь рассказал, что пилот сбитого самолета был захвачен боевиками. Они "перерезали ему горло и дважды выстрелили в голову".

Напомним: война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

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Новости мира, Башар Асад, Война в Сирии, Новости Сирии, Сбитый самолет, Сирия.
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