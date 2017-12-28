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Иран всколыхнула волна землетрясений: есть жертвы

Землетрясение в Иране
07:41 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Иран всколыхнули новые землетрясения: есть жертвы и пострадавшие.

Иранские информационные агентства сообщают, что один человек погиб и по меньшей мере 56 человек получили легкие травмы в результате двух землетрясений в отдельных районах страны.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Сообщается, что землетрясение магнитудой 4,2 произошло в районе Альборз, за примерно 50 километров на запад от столицы Тегерана.

Еще одно землетрясение в 5,1 балла произошло в селе Ходжед в провинции Керман, в примерно 700 километрах от Тегерана. О жертвах или разрушениях там не сообщается.

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21 декабря из-за землетрясения в провинции Керман ранения получили по меньшей мере 23 человека. Днем ранее два человека погибли из-за подземных толчков возле Тегерана.

Напомним: Иран является одной из наиболее подверженных землетрясениям стран мира. В 2003 году во время землетрясения в провинции Керман погибла 31 тыс. человек.

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Новости мира, Альборз, Землетрясение, Землетрясение в Иране, Иран, Керман, Смерть, Тегеран.
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