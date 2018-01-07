Протесты в Иране: проходит закрытое заседание парламента

В Тегеране в воскресенье, 7 января, проходит внеочередное заседание парламента, на котором обсуждают причины антиправительственных протестов, охвативших Иран с 28 декабря.

Об этом сообщает DW.

"Депутаты парламента по заявлению фракции реформаторов обсуждают с представителями правительства причины антиправительственных протестов", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, в заседании принимают участие министр внутренних дел Ирана, руководитель службы безопасности и секретарь совета безопасности.

Сообщается, что фракция реформаторов требует предоставления надлежащей правовой помощи арестованным протестующим, особенно студентам.

Заседание проходит в закрытом режиме.

Во второй половине дня ожидается заявление для прессы относительно его итогов.

Как известно, в Иране создана специальная комиссия, которая выясняет судьбу задержанных во время массовых протестов людей. Официальных данных о количестве задержанных во время антиправительственных протестов нет - называются цифры от 1000 до 1800 человек, включая около 100 студентов.

Протесты в Иране начались сразу в ряде городов 28 декабря 2017 года. Сначала они были направлены против экономической политики Тегерана и роста цен, однако впоследствии участники акций начали высказывать прямое недовольство правительством и духовным руководством страны. По официальным данным, во время протестов погибли 19 человек, еще двое ушли из жизни в результате несчастных случаев.