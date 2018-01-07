Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Протесты в Иране: проходит закрытое заседание парламента Протесты в Иране: проходит закрытое заседание парламента
Новости: ГСЧС приняли усиленные меры безопасности на Рождественские праздники ГСЧС приняли усиленные меры безопасности на праздники
Новости: Биатлон. Где и когда смотреть эстафетные гонки в Оберхофе Биатлон. Где и когда смотреть эстафетные гонки в Оберхофе
Новости: 7 января, православные отмечают Рождество Христово 7 января, православные отмечают Рождество Христово

Протесты в Иране: проходит закрытое заседание парламента

Парламент Ирана
11:41 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Парламент Ирана в закрытом режиме обсуждает причины протестов.

В Тегеране в воскресенье, 7 января, проходит внеочередное заседание парламента, на котором обсуждают причины антиправительственных протестов, охвативших Иран с 28 декабря.

Об этом сообщает DW.

"Депутаты парламента по заявлению фракции реформаторов обсуждают с представителями правительства причины антиправительственных протестов", - говорится в сообщении.

В ходе акций протеста в Иране было задержано 90 студентов
В ходе акций протеста в Иране было задержано 90 студентовЧитать полностью

По данным СМИ, в заседании принимают участие министр внутренних дел Ирана, руководитель службы безопасности и секретарь совета безопасности.

Сообщается, что фракция реформаторов требует предоставления надлежащей правовой помощи арестованным протестующим, особенно студентам.

Заседание проходит в закрытом режиме.

Во второй половине дня ожидается заявление для прессы относительно его итогов.

Как известно, в Иране создана специальная комиссия, которая выясняет судьбу задержанных во время массовых протестов людей. Официальных данных о количестве задержанных во время антиправительственных протестов нет - называются цифры от 1000 до 1800 человек, включая около 100 студентов.

Протесты в Иране начались сразу в ряде городов 28 декабря 2017 года. Сначала они были направлены против экономической политики Тегерана и роста цен, однако впоследствии участники акций начали высказывать прямое недовольство правительством и духовным руководством страны. По официальным данным, во время протестов погибли 19 человек, еще двое ушли из жизни в результате несчастных случаев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Закрытое обсуждение, Иран, Парламент Ирана, Протесты, Протесты в Иране, Тегеран.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

МИД Ирана прокомментировал решение США о созыве заседания Совбеза ООН Саудовская Аравия перехватила баллистическую ракету из Йемена ОАЭ запретили импорт мяса и птицы из России

Последние новости

Врачи назвали популярный фрукт, который улучшит вашу память Дакар-2018: состоялся первый этап ралли-марафона Лидер "Олимпика" рассказал, почему покинул клуб
Сегодня читают
01 С Рождеством Христовым 2018: лучшие поздравления в стихах на украинском языке
02 Киев обвиняют в нежелании продать крейсер "Украина"
03 Биатлон. Стартовые составы сборной Украины на эстафеты в Оберхофе
04 Невозможно сдержать смех: яркие кадры, на которые следует глянуть дважды
05 Ломаченко: Альварес проиграл Головкину, но мне не понравилась работа Геннадия
Новости сегодня
11:43 Самые ожидаемые книги 2018 года, которые стоит прочитать
11:41 Фред ждет звонка от Гвардиолы
11:32 В центральном Китае перевернулся автобус: 36 пострадавших, трое погибших
11:28 Модные идеи макияжа на Рождество, которые ты захочешь повторить (Фото)
11:22 Смешные лошади в маскарадных костюмах
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Новый год на Софийской площади встретили 130 тысяч человек В Киеве в новогоднюю ночь собралось 130 тыс человек
Новости: В ходе акций протеста в Иране было задержано 90 студентов В ходе акций протеста в Иране было задержано 90 студентов
Новости: Оккупанты на Донбассе блокируют работу СММ ОБСЕ Оккупанты на Донбассе блокируют работу СММ ОБСЕ
Новости: Красивые поздравления с Рождеством Христовым 2018 в открытках Красивые поздравления с Рождеством Христовым 2018 в открытках
Добавить комментарий
0