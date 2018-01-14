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Террорист-смертник подорвался на людной улице в столице Ирака

Ирак
11:25 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости мира: Террорист-смертник совершил нападение на толпу людей в столице Ирака Багдаде, в результате чего погибли 8 человек, еще 10 получили ранения.

В результате нападения террориста-смертника в столице Ирака Багдаде погибли 8 человек, еще 10 получили ранения.

Нападение произошло в субботу, 13 января, сообщает AP.

Теракт произошел в северной части Багдада на людной улице возле полицейского пункта. Нападающий хотел атаковать правоохранителей.

Среди раненых есть и правоохранители. Пока ни одна экстремистская группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

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Все по теме:

Новости мира, Багдад, Взрыв, Ирак, Иран, Тегеран, Террорист-смертник.
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