Террорист-смертник подорвался на людной улице в столице Ирака

В результате нападения террориста-смертника в столице Ирака Багдаде погибли 8 человек, еще 10 получили ранения.

Нападение произошло в субботу, 13 января, сообщает AP.

Теракт произошел в северной части Багдада на людной улице возле полицейского пункта. Нападающий хотел атаковать правоохранителей.

Среди раненых есть и правоохранители. Пока ни одна экстремистская группировка не взяла на себя ответственность за нападение.