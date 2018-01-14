https://telegraf.com.ua/files/2018/01/53600603-150x90.jpg Мир, Ближний Восток https://telegraf.com.ua/mir/blizhniy-vostok/3851439-terrorist-smertnik-podorvalsya-na-lyudnoy-ulitse-v-stolitse-iraka.html
Террорист-смертник подорвался на людной улице в столице Ирака
Новости мира: Террорист-смертник совершил нападение на толпу людей в столице Ирака Багдаде, в результате чего погибли 8 человек, еще 10 получили ранения.
В результате нападения террориста-смертника в столице Ирака Багдаде погибли 8 человек, еще 10 получили ранения.
Нападение произошло в субботу, 13 января, сообщает AP.
Теракт произошел в северной части Багдада на людной улице возле полицейского пункта. Нападающий хотел атаковать правоохранителей.
Среди раненых есть и правоохранители. Пока ни одна экстремистская группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
Telegraf.com.ua