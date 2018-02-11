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Иранский ученый погиб в тюрьме
Новости мира: 63-летний К. Сейид-Эмами, которого иранские власти заключили под арест в январе, был директором "Персидского фонда защиты дикой природы".
Ирано-канадский ученый и экологический активист Кавус Сейид-Эмами погиб в тюрьме. Об этом сообщил его сын, иранский музыкант Раама Эмами.
По словам Раама Эмами, 9 февраля его мать получила сообщение о смерти К. Сейида-Эмами, которого иранские власти заключили под арест в январе.
Власти утверждают, что ученый совершил самоубийство, добавил Раама Эмами.
63-летний К. Сейид-Эмами, в свое время учился в США, был директором "Персидского фонда защиты дикой природы", целью которого является защита редких животных Ирана.
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