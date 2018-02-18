Появились подробности авиакатастрофы в Иране

В результате авиакатастрофы в Иране сегодня утром погибли все кто пребывал на борту самолета: 60 пасажиров и 6 членов экипажа.

Как сообщает Mehr News c ссылкой на директора по связям с общественностью в Aseman Airlines Tabatabaei, среди погибших был ребенок.

Сообщается, что в 8.52 самолет исчез с радаров. После поисковой операции в этом районе, самолет был найден на горе Дена в 14 милях от Ясуя. Из-за особенностей рельефа местности спасателям сложно добраться до места катастрофы.

Как отмечает издание, в авиакомпании сообщили, что пилот самолета был опытным и однажды уже совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя.

Министерство инностранных дел в Twitter сообщает, что консул проверяет информацию, могли бы быть среди пострадавших граждане Украины.