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Появились подробности авиакатастрофы в Иране

Пассажирский самолет
15:23 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: gdefon.com

Новости мира: В авиакомпании Aseman Airlines, который принадлежал самолет, подтвердили, что выжить не удалось никому.

В результате авиакатастрофы в Иране сегодня утром погибли все кто пребывал на борту самолета: 60 пасажиров и 6 членов экипажа.

Как сообщает Mehr News c ссылкой на директора по связям с общественностью в Aseman Airlines Tabatabaei, среди погибших был ребенок.

Сообщается, что в 8.52 самолет исчез с радаров. После поисковой операции в этом районе, самолет был найден на горе Дена в 14 милях от Ясуя. Из-за особенностей рельефа местности спасателям сложно добраться до места катастрофы.

В Иране потерпел крушение самолет: на борту были 60 человек

Как отмечает издание, в авиакомпании сообщили, что пилот самолета был опытным и однажды уже совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя.

Министерство инностранных дел в Twitter сообщает, что консул проверяет информацию, могли бы быть среди пострадавших граждане Украины.

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Новости мира, Авиакомпания Aseman Airlines, Жертвы, Иран, Крушение самолета в Иране, Самолет.
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