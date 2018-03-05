600 человек погибло в результате бомбардировок Восточной Гуты

Бомбардировки Восточной Гуты в Сирии не прекратились, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом к 30-дневному перемирию. Об этом заявил региональный координатор ООН Панос Мумцис 4 марта, пишет Reuters.

Он отметил, начиная с 18 февраля около 600 человек погибли и более 2 тыс. были ранены в результате воздушных и наземных ударов.

По словам Мумциса, поступают сообщения о голоде и бомбадировке больниц в городе. Он отметил, что такие атаки на гражданских лиц "просто неприемлимы".