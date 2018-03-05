Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Почти полмиллиона украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС Почти полмиллиона украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС
Новости: ВСУ задержали боевика "ДНР" с российским паспортом ВСУ задержали боевика "ДНР" с российским паспортом
Новости: "Карпаты" - "Шахтер": обзор матча (Видео) "Карпаты" - "Шахтер": обзор матча (Видео)
Новости: Оскар 2018: онлайн-трансляция 90-й церемонии Оскар 2018: онлайн-трансляция 90-й церемонии
X

600 человек погибло в результате бомбардировок Восточной Гуты
05:02 Сегодня Телеграф
112.ua

Новости мира: Более 2 тыс. человек были ранены в результате воздушных и наземных ударов.

Бомбардировки Восточной Гуты в Сирии не прекратились, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом к 30-дневному перемирию. Об этом заявил региональный координатор ООН Панос Мумцис 4 марта, пишет Reuters.

Он отметил, начиная с 18 февраля около 600 человек погибли и более 2 тыс. были ранены в результате воздушных и наземных ударов.

По словам Мумциса, поступают сообщения о голоде и бомбадировке больниц в городе. Он отметил, что такие атаки на гражданских лиц "просто неприемлимы".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Башар Асад, Бомбардировки, Восточная Гута, ООН, Сирия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

Полиция допрашивает премьер-министра Израиля и его жену В Кабуле произошел взрыв, пострадали мирные жители ООН будет решительно добиваться прекращения огня в Восточной Гуте

Последние новости

Большой размер мозга у приматов связали со снижением мышечной массы В Киеве украли бронзовый бюст Леси Украинки Венгер: Впервые в моей карьере происходит подобное
Сегодня читают
01 На адвокатов Януковича заведено уголовное дело
02 Ученые доказали существование "летучих драконов"
03 Невероятная, драматичная победа "Динамо" над "Зарей" (Видео)
04 СМИ РФ выдавали продавца мыла за "американского аналитика"
05 Названа причина внезапной смерти капитана "Фиорентины"
Новости сегодня
06:09 Невероятно полезные и уникальные бытовые изобретения японцев (Фото)
06:04 Начни неделю с позитива: утренние анекдоты 5 марта
05:16 В японской гробнице найдена точная карта звездного неба
05:04 Мировой рекорд по количеству щелчков пальцами за минуту (Видео)
04:57 Экзит-пол: Контрсистемная партия побеждает на выборах в Италии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Донбассе вступило в силу очередное перемирие На Донбассе вступило в силу очередное перемирие
Новости: 600 человек погибло в результате бомбардировок Восточной Гуты 600 человек погибло в результате бомбардировок в Сирии
Новости: В Македонии протестовали против смены названия страны В Македонии протестовали против смены названия страны
Новости: Продукты, которые не стоит употреблять на завтрак Продукты, которые не стоит употреблять на завтрак
Добавить комментарий
0