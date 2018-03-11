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Войска Асада заблокировали повстанцев в трех городах

Дума
15:10 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Правительственные силы Сирии смогли разделить подконтрольную повстанцам Восточную Гуту на три части и заблокировать два стратегически важных города.

Сирийским правительственным силам, очевидно, удалось разделить подконтрольную повстанцам Восточную Гуту на три части, а также заблокировать два стратегически важных города страны. Об этом сообщает правозащитная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека", SOHR.

"Силам режима удалось добиться прогресса в рамках их продолжающегося нападения, их продвижение блокирует дорогу между северной частью Восточной Гуты, которая включает в себя города Дума и Хараста. Также силам режима удалось добиться прогресса..., позволившего им отделить оба города друг от друга и контролировать остальную часть района; таким образом, режим изолировал Думу и Харасту друг от друга и в то же время изолировал их от Восточной Гуты", - говорится в сообщении.

Сирийские войска усилили наступление на повстанцев в Восточной Гуте

Организация пишет об интенсивном воздушном и наземном обстреле накануне, который сопровождался боями между представителями "Джейш аль-Ислама" и силовыми структурами вместе с бойцами как из числа граждан Сирии, так и иностранцев под руководством Сухайл Аль-Хасана и под командованием российских офицеров и советников. Это привело к росту человеческих жертв с обеих сторон. Ранее SOHR зафиксировала гибель как минимум 146 представителей силовых структур, включая офицеров, которые были убиты в течение двух недель после начала военной операции в Восточной Гуте, пригороде Дамаска, после нападения на нее сил режима во главе с российскими офицерами и военными советниками. Со стороны повстанцев SOHR зафиксировал гибель 118 бойцов.

Всего, по данным организации, в Восточной Гуте за 21 день воздушных атак и артиллерийских обстрелов против этого других населенных пунктов погибли не менее 1099 гражданских лиц, включая 227 детей и 154 женщин. Ранения получили 4378 человек из числа гражданского населения.

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Новости мира, Блокировка, Восточная Гута, Повстанцы, Правительственные силы Сирии, Раздел, Стратегически важные города.
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