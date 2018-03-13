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Армия Канады расширит свое присутствие в Ираке

Армия Канады
01:46 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Руководство НАТО готово допустить к участию в операции в Ираке государства, которые не являются членами Альянса.

Канада рассматривает возможность увеличения своего вклада в военную операцию НАТО в Ираке. Об этом рассказал глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел во время визита в Оттаву в интервью СВС News.

"В Ираке и тренировке иракских военных остается еще пространство для увеличения усилий. Как я обсудил с генералом Венсом (начальником Генерального штаба Канады – ред.), Канада готова взять на себя большую роль в этом", - сказал П. Павел. По его словам, стратеги НАТО внимательно присматриваются к большему использованию возможностей Канады в борьбе с исламистами в Ираке.

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"Канада уже некоторое время находится в Ираке, имеет значительный опыт и возможности и будет играть важную роль в этой стратегии", - подчеркнул генерал. Он добавил, что руководство Альянса готово допустить к участию в операции НАТО в Ираке государства, которые не являются членами Альянса.

"Наша цель – превратить действующее тренировки на надлежащую миссию", - подытожил П. Павел. Решение о расширении тренировочной миссии НАТО в Ираке было принято в прошлом месяце во время саммита глав оборонных ведомств государств-членов Альянса, прошедшего в Брюсселе.

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Новости мира, Армия, Ирак, Канада, Миссия, НАТО.
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