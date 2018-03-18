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Военные из Турции вошли в сирийский Африн

Дума
12:10 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Вооруженные силы Турции вместе с союзниками ошли в удерживаемый город Африн на севере Сирии.

Турецкие вооруженные силы вместе со своими союзниками из числа сирийской оппозиции вошли в удерживаемый боевиками "РПК" в город Африн на севере Сирии. Об этом в воскресенье сообщает DW со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

"Бой продолжается в городе. Турецкие силы и их союзники взяли контроль над несколькими кварталами", - говорится в сообщении.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что центр Африн вполне под контролем турецких сил.

Стало известно о 30 погибших от авиаударов в Восточной Гуте

Отмечается, что из-за масштабных боевых действий, авиаударов и артиллерийских обстрелов много гражданских сбежали из Африна в населенные пункты, контролируемые правительственными войсками. По данным наблюдателей, от среды Африн покинули более 150 тысяч человек. В городе ранее насчитывалось около 300 тысяч жителей.

Как сообщалось, операция турецких ВС "Оливковая ветвь" началась 20 января.

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Новости мира, Вооруженные силы Турции, Вфрин, Оливковая ветвь, Сирия.
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