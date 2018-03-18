Военные из Турции вошли в сирийский Африн

Турецкие вооруженные силы вместе со своими союзниками из числа сирийской оппозиции вошли в удерживаемый боевиками "РПК" в город Африн на севере Сирии. Об этом в воскресенье сообщает DW со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

"Бой продолжается в городе. Турецкие силы и их союзники взяли контроль над несколькими кварталами", - говорится в сообщении.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что центр Африн вполне под контролем турецких сил.

Отмечается, что из-за масштабных боевых действий, авиаударов и артиллерийских обстрелов много гражданских сбежали из Африна в населенные пункты, контролируемые правительственными войсками. По данным наблюдателей, от среды Африн покинули более 150 тысяч человек. В городе ранее насчитывалось около 300 тысяч жителей.

Как сообщалось, операция турецких ВС "Оливковая ветвь" началась 20 января.