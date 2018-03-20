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Гибель 39 индийцев от рук ИГИЛ подтвердилась

ИГИЛ
16:05 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Иракская сторона помогла идентифицировать массовую могилу, и благодаря радару были найдены тела, которые позже эксгумировали.

Во вторник министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж подтвердила информацию о смерти 39 граждан, похищенных террористами ИГИЛ в Ираке в 2014 году. Об этом она сказала в парламенте Индии, сообщает Reuters.

"С подтвержденными доказательствами я могу сказать, что эти 39 мертвы", - сообщила С. Сварадж.

Министр добавила, что иракская сторона помогла идентифицировать массовую могилу, и благодаря радару были найдены тела, которые позже эксгумировали. По ее словам, тесты ДНК подтвердили, что речь идет о строителях, которые исчезли в иракском городе Мосул в 2014 году. Правительство Индии ранее неоднократно заявляло, что признает этих людей мертвыми, если будет иметь подтвержденные доказательства.

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Новости мира, Жертвы, Захоронение, ИГИЛ, Индия, Ирак.
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