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Сын Каддафи заявил, что у него есть улики против Саркози
08:35 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Саиф аль-Ислам Каддафи, старший сын Муммара Каддафи заявил о наличии весомых доказательств против бывшего президента Франции Николя Саркози.

Старший сын ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи заявил, что у него есть весомые доказательства против бывшего президента Франции Николя Саркози и он готов дать показания. Об этом сообщает телеканал новостей "112-Украина" со ссылкой на Africa News.

"Я говорю, что у меня есть веские улики против Саркози, и я все еще не выступал свидетелем по этому делу, как и бывший глава ливийской разведки Абдулла Сенусси, у которого есть запись первой встречи Саркози и Каддафи в Триполи до начала избирательной кампании", - сказал Каддафи.

Он также призвал французского президента Эммануэля Макрона поддержать избирательный процесс в Ливии, чтобы "исправить то, что наделал его предшественник". Каддафи обвинил Саркози в распространении терроризма и незаконной иммиграции в Ливии.

Саркози объявили обвинения

Напомним: вчера бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании президентской кампании властями Ливии. Сообщалось, что Саркози получил 50 млн евро (вдвое больше разрешенного законом бюджета избирательной кампании) от ливийского диктатора Муаммара Каддафи, убитого в 2011 году.

Сам же сын Каддафи недавно подтвердил свое намерение баллотироваться на пост президента Ливии.

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Новости мира, Доказательства, Николя Саркози, Показания, Саиф аль-Ислам Каддафм.
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