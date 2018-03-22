В ООН сообщили о новых подозрениях в использовании хлора для атак в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Совет Безопасности продемонстрировать единство и урегулировать вопрос о применении химического оружия в Сирии. Об этом сообщает Синьхуа.

"Использование химического оружия при любых обстоятельствах непростительно и гнусно. В равной степени непростительно и отсутствие реакции на использование химического оружия, если и когда оно происходит. Безнаказанность не должна восторжествовать в случае подобных серьезных преступлений", - заявил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.

Это заявление сделано в связи с тем, что в ноябре прошлого года Совбезу не удалось продлить мандат Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии. Данный механизм, учрежденный Совбезом, был призван установить стороны, использующие химическое оружие в Сирии, но был ликвидирован после того, как Россия наложила вето на продление его мандата.

Во вторник Гутерриш встретился с генеральным директором ОЗХО Ахметом Узюмджю и подтвердил свою поддержку деятельности организации по проверке сообщений о химических атаках в Сирии.

Ранее Узюмджю посетил Нью-Йорк, где проинформировал Совбез о последнем прогрессе в расследовании химических атак в Сирии. Речь идет, в частности, об уничтожении сирийских объектов по производству химического оружия и декларировании правительством страны своих запасов химоружия.

После заседания Совбеза за закрытыми дверями Узюмджю заявил, что есть новые подозрения в использовании хлора для совершения атак в Сирии.

Он сообщил СМИ, что Миссия ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии расследует якобы имевшие место инциденты. Ответственность за некоторые из них возлагается на сирийское правительство, а за другие - на вооруженные оппозиционные группировки.

По словам Узюмджю, есть также подозрения в использовании химического оружия в районе Африн на севере Сирии, где турецкие войска ведут борьбу с курдами. Однако Миссия ОЗХО не смогла найти достоверную информацию, чтобы приступить к расследованию.