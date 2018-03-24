Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Правительство отправит в регионы "спецконтролеров" Правительство отправит в регионы "спецконтролеров"
Новости: Польша и Венгрия укрепили отношения созданием Института дружбы Польша и Венгрия укрепили отношения созданием Института дружбы
Новости: Тюмень-2018. Результаты женской гонки преследования Тюмень-2018. Результаты женской гонки преследования
Новости: Американские исследователи создали прибор для сбора влаги из воздуха Американские исследователи создали прибор для сбора влаги из воздуха
X

В генштабе Турции заявили об освобождении Африна

Африн
15:46 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Генштаб ВС Турции освободил от боевиков "РПК" пять городов в районе Африн - Раджу, Бюльбюль, Шейх Хадид, Джиндерес и Мабатли.

Генштаб ВС Турции сообщает об освобождении Африна от курдов в рамках операции "Оливковая ветвь". Об этом информирует Anadolu.

"Район Африн на северо-западе Сирии полностью очищен от террористов, ведутся работы по разминированию территорий с целью обеспечения безопасного возвращения мирного населения в свои дома", - говорится в сообщении.

Операция турецких ВС "Оливковая ветвь" началась 20 января.

Военные из Турции вошли в сирийский Африн

Пять городов в районе Африн - Раджу, Бюльбюль, Шейх Хадид, Джиндерес и Мабатли - очищены от боевиков YPG/PKПK, пишет агентство.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Африн, Боевики РПК, Генштаб ВС Турции, Города, Освобождение.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

В Дамаске в следствии атаки смертника погибло 38 человек Трамп намерен пересмотреть ядерную сделку с Ираном Российская авиация разбомбила лагерь беженцев в Сирии

Последние новости

Названа дата подготовительного заседания по делу экс-мэра Славянска Штепы Невероятные фото сиамских близнецов, о которых вы не знали (Фото) Забавные комиксы о том, как живется человеку, у которого есть кот
Сегодня читают
01 Уехавший из Украины конструктор завода Zbroyar представил новую винтовку (Видео)
02 Кремль отреагировал на арест Савченко
03 Новейшие украинские автобусы засветились в Польше (Видео)
04 Ученые объяснили уникальную живучесть тараканов
05 Невероятно: 13-летний черкащанин одним броском выиграл 93 тысячи гривен (Видео)
Новости сегодня
17:18 Пилот Top Gear развил такую скорость трактора, что попал в Книгу рекордов Гиннеса (Видео)
17:17 Названы кандидаты на место Левандовски в "Баварии"
17:07 Лучшее средство для улучшения работы поджелудочной железы
16:48 Украинец пытался тайно вывезти в Россию более 1 тысячи радиодеталей
16:40 Невероятный автогол в НХЛ (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Гройсман: Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины Гройсман: Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины
Новости: Порошенко намерен изменить Конституцию Украины Порошенко намерен изменить Конституцию Украины
Новости: Стало известно, чем может порадовать нас Apple в 2020 году Стало известно, чем может порадовать нас Apple в 2020 году
Новости: Cамые низкокалорийные продукты, которые могут есть даже те, кто на диете Cамые низкокалорийные продукты, которые могут есть даже те, кто на диете
Добавить комментарий
0