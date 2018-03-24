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В генштабе Турции заявили об освобождении Африна
Новости мира: Генштаб ВС Турции освободил от боевиков "РПК" пять городов в районе Африн - Раджу, Бюльбюль, Шейх Хадид, Джиндерес и Мабатли.
Генштаб ВС Турции сообщает об освобождении Африна от курдов в рамках операции "Оливковая ветвь". Об этом информирует Anadolu.
"Район Африн на северо-западе Сирии полностью очищен от террористов, ведутся работы по разминированию территорий с целью обеспечения безопасного возвращения мирного населения в свои дома", - говорится в сообщении.
Операция турецких ВС "Оливковая ветвь" началась 20 января.
Военные из Турции вошли в сирийский Африн
Пять городов в районе Африн - Раджу, Бюльбюль, Шейх Хадид, Джиндерес и Мабатли - очищены от боевиков YPG/PKПK, пишет агентство.
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