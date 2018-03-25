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Правительство Сирии сообщило о захвате города Хараста в Восточной Гуте

Восточная Гута
08:29 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Войска сирийского правительства взяли под контроль один из важнейших городов анклава Восточная Гута - Хараста.

Один из важнейших городов анклава Восточная Гута - Хараста - перешел под контроль войск сирийского правителя Башара Асада. По информации DW, соответствующее сообщение распространило правительственное агентство новостей SANA.

По данным информагентства, верные сирийскому правителю войска и их союзники начали расчистку улиц города от баррикад и укреплений. Это должно облегчить работу саперов для поиска взрывоопасных предметов и разминирования, передает dpa.

Переходу Харасты под контроль Асада предшествовала эвакуация из города последней группы боевиков исламистской группировки "Ахрар аш-Шам" и членов их семей. Это произошло в рамках достигнутого ранее соглашения с сирийским правительством о выходе исламистов из города по гуманитарному коридору в обмен на гарантии безопасности. Боевиков оппозиционной к Асаду группировки перевезли в районы северо-западной провинции Идлиб, который контролируется оппозицией.

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По данным расположенного в Лондоне Сирийского центра наблюдения за соблюдением прав человека (SOHR), в течение последних двух дней Харасту оставили минимум 4,7 тысячи людей, в том числе и 1,3 тысячи повстанцев.

Тем временем начатое в середине февраля наступление войск Башара Асада и его союзников на Восточную Гуту продолжается. По информации SOHR, на данный момент силы Асада, которых поддерживают российские военные, контролируют как минимум 90 процентов территории анклава. Наблюдатели ссылаются на сеть собственных информаторов. Независимых подтверждений этой информации пока не поступало.

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Новости мира, Анклав, Восточная Гута, Контроль, Сирийские войска, Хараста.
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