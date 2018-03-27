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Канада обвинила Россию и Иран в издевательствах над сирийцами

Война в Сирии
00:37 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Канада также поддержала инициативу объявления очередного режима прекращения огня на всей территории Сирии.

Моральная ответственность за длительные страдания сирийцев лежит на России, Иране и режиме Башара аль-Асада.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд по случаю седьмой годовщины начала гражданской войны в Сирии.

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«Россия и Иран – союзники сирийского режима – несут моральную ответственность за длительное страдания народа Сирии», - сказала Фриланд.

Она призвала международное сообщество продолжать финансово поддерживать работу по сбору на территории Сирии доказательств совершения военных преступлений и усилия по оказанию помощи местному населению.

«После семи лет, слов для описания масштаба человеческих страданий в Сирии больше нет. История строго посмотрит на нас, если мы не активизируем коллективные действия для прекращения этого конфликта. Мы не можем позволить, чтобы то, что сейчас происходит в Сирии, стало нормой, как часто случается нынче», - подчеркнула глава МИД Канады.

Фриланд также поддержала инициативу объявления очередного режима прекращения огня на всей территории Сирии.

«Канада призывает все стороны конфликта уважать свои обязательства в соответствии с международным правом, прекратить нападения на гражданских лиц и гуманитарных работников и дать оперативный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к населению. Миллионы людей в Сирии до сих пор нуждаются в спасительной помощи по прохождению семи лет этого конфликта», - отметили дипломат.

Напомним: 22 марта в результате авиаудара в Восточной Гуте погибли по меньшей мере 19 мирных жителей.

Представители неправительственной организации "Врачи без границ" отмечают, что ситуация в Восточной Гуте ухудшается с каждым днем, а местные жители практически отрезаны от медицинской помощи.

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Новости мира, Война в Сирии, Иран, Канада, Новости Сирии, РФ, Сирия.
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