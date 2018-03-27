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Из Восточной Гуты эвакуировано около 6700 человек

Эвакуация из Восточной Гуты
12:08 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Людей перевозят в регион Идлиб на севере Сирии, который до сих пор контролируют силы, оппозиционные сирийскому президенту Башару Асаду.

В ночь на вторник, 27 марта, из Восточной Гуты эвакуировали более 6700 человек. Это крупнейший на сегодня конвой, который покинул удерживаемый ранее повстанцами район недалеко от столицы Сирии Дамаска.

Об этом сообщает DW.

"Восточную Гуту покинул самый большой на сегодня конвой с эвакуированными повстанцами и гражданскими лицами. Сто автобусов вывезли из района более 6700 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что 24 марта из Восточной Гуты уже были эвакуированы порядка тысячи человек, а 25 марта - более пяти тысяч. Этих людей перевозят в регион Идлиб на севере Сирии, который до сих пор контролируют силы, оппозиционные сирийскому президенту Башару Асаду.

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Отступление повстанцев является следствием соглашения, которое было достигло 23 марта между представителями группировки "Файлака ар-Рахман" и сирийской армии. Ранее похожее соглашение об эвакуации заключила другая группировка "Ахрара аш-Шам", которая согласилась покинуть город Хараста. В результате этого в субботу, 24 марта, сирийская армия и ее союзники получили полный контроль над этим городом.

Наступление сирийских войск и их союзников на Восточную Гуту продолжается с 18 февраля. Оно началось после более двухлетней осады региона, который находился под контролем повстанцев. Наступление сопровождается интенсивными бомбардировками. С его начала, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, погибли более 1,6 тысячи человек. Сейчас подконтрольным Башару Асаду силам удалось завладеть по меньшей мере 90 процентами территории Восточной Гуты. По данным сирийских государственных СМИ, в течение последних нескольких недель регион покинули более 105 тысяч мирных жителей.

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Новости мира, Война в Сирии, Восточная Гута, Сирия, Эвакуация.
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