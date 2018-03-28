В аэропорту Тель-Авива столкнулись два самолета

В среду утром, 28 марта, в израильском международном аэропорту возле терминала столкнулись два самолета - Boeing 737 немецкой авиакомпании Germania Airlines и Boeing 767 израильской авиакомпании El Al.

Об этом сообщает Israel National News.

"В среду утром в израильском Международном аэропорту имени Бен-Гуриона возле терминала столкнулись Boeing 737 немецкой авиакомпании Germania Airlines и Boeing 767 израильской авиакомпании El Al", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет Boeing 737 двигался назад, чтобы отъехать от терминала для вылета в Берлин. Однако он столкнулся с хвостом Boeing 767 израильской авиакомпании El Al, который должен был вылететь в Рим.

Пассажиров с обоих самолетов эвакуировали. Никто не пострадал.

Сейчас инцидент расследуется.